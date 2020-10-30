Нічне ДТП в Києві: рятувальники вирізали водія з автівки (фото)



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Автомобіль Lancia Voyager зіткнувся з електроопорою Фото: ДСНС

Внаслідок ДТП водія було заблоковано між сидінням та панеллю приладів

У ніч на п’ятницю, 30 жовтня, близько 03:40 на Голосіївській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

ДТП сталося на проїжджій частині дороги: під час руху автомобіль Lancia Voyager зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок аварії водія було заблоковано між сидінням та панеллю приладів. Рятувальниками за допомогою електропневматичного аварійно-рятувального комплекту та бензорізу було деблоковано постраждалого та передано бригаді швидкої допомоги.

Наразі обставини ДТП встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 29 жовтня пізно ввечері поблизу станції метро «Мінська» автомобіль Porsche в‘їхав у стовп і паркан.