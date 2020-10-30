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    Нічне ДТП в Києві: рятувальники вирізали водія з автівки (фото)

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    <p>Автомобіль Lancia Voyager зіткнувся з електроопорою</p> - Нічне ДТП в Києві: рятувальники вирізали водія з автівки (фото)

    Автомобіль Lancia Voyager зіткнувся з електроопорою

    Фото: ДСНС

    Внаслідок ДТП водія було заблоковано між сидінням та панеллю приладів

    У ніч на п’ятницю, 30 жовтня, близько 03:40 на Голосіївській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    ДТП сталося на проїжджій частині дороги: під час руху автомобіль Lancia Voyager зіткнувся з електроопорою.

    Внаслідок аварії водія було заблоковано між сидінням та панеллю приладів. Рятувальниками за допомогою електропневматичного аварійно-рятувального комплекту та бензорізу було деблоковано постраждалого та передано бригаді швидкої допомоги.

    Наразі обставини ДТП встановлюються правоохоронними органами.

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    Нічне ДТП в Києві: рятувальники вирізали водія з автівки (фото)
    Нічне ДТП в Києві: рятувальники вирізали водія з автівки (фото)
    Нічне ДТП в Києві: рятувальники вирізали водія з автівки (фото)
    Нічне ДТП в Києві: рятувальники вирізали водія з автівки (фото)

    Як повідомлялося, 29 жовтня пізно ввечері поблизу станції метро «Мінська» автомобіль Porsche в‘їхав у стовп і паркан.

    ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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