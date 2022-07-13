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    Події в Україні

    Удар по Часовому Яру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото)

    Серед загиблих дев&rsquo;ятирічна дитина - Удар по Часовому Яру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото)
    Серед загиблих дев’ятирічна дитина
    фото: ДСНС

    З-під завалів врятовано дев’ять осіб

    Під завалами п’ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр на Донеччині виявили ще декілька тіл. Всього на цей момент загинуло 47 осіб. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Тelegram.

    «О 9:48 з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки. Загальна кількість жертв тепер становить 47 людей», – йдеться в повідомленні.

    В ДСНС зазначають, що врятовано з-під завалів дев’ять осіб. Серед загиблих дев’ятирічна дитина. Проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

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    Удар по Часовому Яру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото)
    Удар по Часовому Яру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото)
    Удар по Часовому Яру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

    За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

    До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Про ситуацію в регіонах читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Часовому Яру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото)