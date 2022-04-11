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    Староста розповіла про звірства військових РФ на Київщині (відео)

    На Київщині стало відомо про нові звірства російських військових - Староста розповіла про звірства військових РФ на Київщині (відео)
    На Київщині стало відомо про нові звірства російських військових
    фото: Скріншот із відео

    Голова Дмитрівської громади стверджує, що у спільній могилі – понад 50 тіл мирних мешканців

    У Бузовій, що на Київщині знайшли братську могилу з мирними жителями. Відео з місяця опублікував російськомовний телеканал «Настоящее время» зі штаб-квартирою у Празі.

    На кадрах видно, як рятувальники дістають тросами тіло загиблого чоловіка. Поруч плаче жінка. Ймовірно, загиблий доводився їй близьким родичем.

    Староста Дмитрівської громади Людмила Закаблук також розповіла на камеру про тих жертв російських військових, яких не встигли поховати.

    «Розстрілювали впритул.Там є машина, де згоріла дитина. Сімнадцять років і лише кістки залишилися. Жінці пів голови знесло. Далі чоловік згорів, поблизу машини лежав», – сказала Закаблук.

    Жінка додала, що у районі Тополя машину розірвало від вибуху. Від водія залишилися рука й нога.

    Нагадаємо, у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.

    Після виходу російських військ з північної України продовжують з’являтися додаткові докази військових злочинів Росії.

    Теги: росія окупанти війна смерть Київщина
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    Староста розповіла про звірства військових РФ на Київщині (відео)