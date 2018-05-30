  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Молодіжну збірну України з хокею очолив новий наставник

    • Розсилка
    Олег Ігнатьєв. Фото ФХУ - Молодіжну збірну України з хокею очолив новий наставник
    Олег Ігнатьєв. Фото ФХУ

    З командою працюватиме Олег Ігнатьєв, який до цього був тренером юніорської збірної

    У середу, 30 травня, під час засідання виконавчого комітету Федерації хокею України було розглянуто кадрові питання збірних команд України.

    Про це повідомляє офіційний сайт організації.

    Зокрема, свого керманича отримала молодіжна збірна, якій вже у грудні виступати на чемпіонаті світу у польському місті Тихи.

    За пропозицією віце-президента Георгія Зубка, на посаду старшого тренера призначено Олега Ігнатьєва.

    Два попередні сезони фахівець працював з юніорською збірною, з якою у квітні цього року виграв чемпіонат світу у Дивізіоні ІВ.

    Читайте також

    «Логіка такого призначення цілком зрозуміла. Олег Васильович працював з цими гравцями на рівні U18 і в сезоні 2017-2018 років досягнув високого результату. Сподіваємося, що з цим же поколінням гравців Олег Ігнатьєв досягне успіху і на рівні молодіжних збірних», – пояснив призначення президент Федерації Анатолій Брезвін.

    Рішення щодо призначення Олега Ігнатьєва було прийнято одноголосно.

    Нагадаємо, білоцерківська «Рось» стала першим чемпіоном України з хокею серед аматорів.

    Читайте також
    чемпіонат світу Збірна України хокей тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ