Молодіжну збірну України з хокею очолив новий наставник

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Олег Ігнатьєв. Фото ФХУ

З командою працюватиме Олег Ігнатьєв, який до цього був тренером юніорської збірної

У середу, 30 травня, під час засідання виконавчого комітету Федерації хокею України було розглянуто кадрові питання збірних команд України.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Зокрема, свого керманича отримала молодіжна збірна, якій вже у грудні виступати на чемпіонаті світу у польському місті Тихи.

За пропозицією віце-президента Георгія Зубка, на посаду старшого тренера призначено Олега Ігнатьєва.

Два попередні сезони фахівець працював з юніорською збірною, з якою у квітні цього року виграв чемпіонат світу у Дивізіоні ІВ.

«Логіка такого призначення цілком зрозуміла. Олег Васильович працював з цими гравцями на рівні U18 і в сезоні 2017-2018 років досягнув високого результату. Сподіваємося, що з цим же поколінням гравців Олег Ігнатьєв досягне успіху і на рівні молодіжних збірних», – пояснив призначення президент Федерації Анатолій Брезвін.

Рішення щодо призначення Олега Ігнатьєва було прийнято одноголосно.

Нагадаємо, білоцерківська «Рось» стала першим чемпіоном України з хокею серед аматорів.