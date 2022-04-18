Українські співаки записали марш нашої майбутньої перемоги (відео)

Україна обов'язково переможе!

Олександр Пономарьов, Михайло Хома (більш відомий як Dzidzio), Тарас Тополя, Євген Кошовий, Юрій Ткач та Петро Чорний − об'єдналися аби записати пісню «Україна Переможе».

Як розповів лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, почалося все з того, що усіх обдзвонив Олександр Пономарьов і сказав що народу потрібен марш перемоги.

«В результаті, сьогодні маємо бадьору, сильну, мотиваційну прем‘єру з гумором! Спойлер, на черзі ще декілька сюрпризів.

Класна пісня вийшла», − впевнений музикант.

Нагадаємо, співачка Jerry Heil на своєму ютуб-каналі презентувала кліп на нову пісню «Геть з України, москаль некрасивий».

У відео артистка використала однойменний стендап Вєрки Сердючки, а також кадри із серії легендарних українських мультфільмів «Як козаки…».