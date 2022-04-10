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    Jerry Heil презентувала пісню із Зеленським, Кімом та Арестовичем (відео)

    Кадр із раннього стендапу Сердючки, який став дуже актуальним під час війни<br /><br /> - Jerry Heil презентувала пісню із Зеленським, Кімом та Арестовичем (відео)
    Кадр із раннього стендапу Сердючки, який став дуже актуальним під час війни

    Скріншот відео

    Зразком для відеокліпу став знаменитий виступ Сердючки «Геть з України, москаль некрасивий»

    Співачка Jerry Heil на своєму ютуб-каналі презентувала кліп на нову пісню «Геть з України, москаль некрасивий».

    У відео артистка використала однойменний стендап Вєрки Сердючки, а також кадри із серії легендарних українських мультфільмів «Як козаки…».

    «Трек із назвою Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка завжди була моєю мрією, але й подумати не могла, що зроблю це під час війни! – написала Яна у коментарі до відео. – Виступ «Геть з України, москаль некрасивий» матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнув мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу!»

    «Тому хто не поширить – той москаль!», – жартома додала виконавиця.

    Нагадаємо, українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

    Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.

    Теги: росія окупанти війна музика Україна співачка окупація #stoprussia
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    Jerry Heil презентувала пісню із Зеленським, Кімом та Арестовичем (відео)