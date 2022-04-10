Jerry Heil презентувала пісню із Зеленським, Кімом та Арестовичем (відео)

Кадр із раннього стендапу Сердючки, який став дуже актуальним під час війни

Зразком для відеокліпу став знаменитий виступ Сердючки «Геть з України, москаль некрасивий»

Співачка Jerry Heil на своєму ютуб-каналі презентувала кліп на нову пісню «Геть з України, москаль некрасивий».

У відео артистка використала однойменний стендап Вєрки Сердючки, а також кадри із серії легендарних українських мультфільмів «Як козаки…».

«Трек із назвою Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка завжди була моєю мрією, але й подумати не могла, що зроблю це під час війни! – написала Яна у коментарі до відео. – Виступ «Геть з України, москаль некрасивий» матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнув мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу!»

«Тому хто не поширить – той москаль!», – жартома додала виконавиця.

Нагадаємо, українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.