Обмін Медведчука: як відреагував Кремль на прохання кума Путіна

Пєсков не зміг сказати нічого конкретного про реакцію Путіна на варіант із обміном Медведчука на маріупольців

Володимир Путін поки що не поспішає витягувати Віктора Медведчука із України в обмін на українців Маріуполя

Путін відмовчується щодо перспектив обміну свого українського кума на захисників та жителів заблокованого Маріуполя. Про це пише кремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Замість Путіна цю пропозицію традиційно прокоментував речник хазяїна Кремля Дмитро Пєсков. Він теж не сказав нічого конкретного. «Якщо буде така реакція (президента Росії – ред.), ми повідомимо вас», – тільки й зумів відповісти Пєсков на питання про можливість обміну голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя».

Автори кремлівського Telegram-каналу припускають, що таке затягування відповіді на прохання Медведчука означає, що Путін взагалі не ухвалив рішення щодо можливості обміну.

Нагадаємо, лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук записав відеозвернення до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Додамо, що СБУ затримала Медведчука 12 квітня на виїзді з Київської області. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

13 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Також повідомлялося, що поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко.