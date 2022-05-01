Генштаб повідомив, на якому напрямку ворог минулої доби зазнав найбільших втрат

Генштаб повідомив, на якому напрямку ворог минулої доби зазнав найбільших втратграфіка
Генштаб оновив інформацію про загальні бойові втрати противника
Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати противника. Станом на 1 травня вони орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23500 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 1026 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
- артилерійських систем – 451 (+15) од,
- РСЗВ – 151 (+0) од,
- засоби ППО – 80 (+3) од,
- літаків – 192 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) од,
- кораблі/катери – 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13).
- Спеціальна техніка – 32 (+0).
- Крилаті ракети – 84.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку, повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, розпочалась 67 доба героїчного протистояння Українського народу воєнному вторгненню орди.
Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів.
Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.
Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).
Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.