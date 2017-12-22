В Іспанії приміський потяг в’їхав в огорожу: десятки постраждалих
- Вчора, 23:33
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У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої
В Іспанії приміський потяг врізався в огорожу, встановлену на станції в кінці залізничних шляхів. У результаті зіткнення понад 40 людей дістали травми.
Про це повідомили у мадридській службі з надзвичайних ситуацій у Twitter.
«У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої», – йдеться в повідомленні служби.
За інформацією видання El Pais, інцидент стався на станції Алькала-де-Енарес. Причини аварії поки невстановлено. На місці працюють рятувальники та медичні служби.
Раніше повідомлялося, що залізничний пасажирський потяг Amtrak зійшов з рейок на мосту в США, в результаті чого принаймні один вагон завис над автомагістраллю 5 у окрузі Пірс, штат Вашингтон.
Згодом стало відомо, що внаслідок падіння поїзда з мосту постраждали 83 людини.