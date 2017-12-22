  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    В Іспанії приміський потяг в’їхав в огорожу: десятки постраждалих

    У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої
    В Іспанії приміський потяг врізався в огорожу, встановлену на станції в кінці залізничних шляхів. У результаті зіткнення понад 40 людей дістали травми. Про це повідомили у мадридській службі з надзвичайних ситуацій у Twitter. «У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти
    • Вчора, 23:33
    • Розсилка
    Інцидент стався&nbsp;на станції Алькала-де-Енарес
    Інцидент стався на станції Алькала-де-Енарес

    У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої

    В Іспанії приміський потяг врізався в огорожу, встановлену на станції в кінці залізничних шляхів. У результаті зіткнення понад 40 людей дістали травми.

    Про це повідомили у мадридській службі з надзвичайних ситуацій у Twitter.

    «У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої», – йдеться в повідомленні служби.

    За інформацією видання El Pais, інцидент стався на станції Алькала-де-Енарес. Причини аварії поки невстановлено. На місці працюють рятувальники та медичні служби.

    Раніше повідомлялося, що залізничний пасажирський потяг Amtrak зійшов з рейок на мосту в США, в результаті чого принаймні один вагон завис над автомагістраллю 5 у окрузі Пірс, штат Вашингтон. 

    Згодом стало відомо, що внаслідок падіння поїзда з мосту постраждали 83 людини.

    Читайте також
    Іспанія потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ