В Іспанії приміський потяг в’їхав в огорожу: десятки постраждалих

У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої

В Іспанії приміський потяг врізався в огорожу, встановлену на станції в кінці залізничних шляхів. У результаті зіткнення понад 40 людей дістали травми. Про це повідомили у мадридській службі з надзвичайних ситуацій у Twitter. «У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти



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Інцидент стався на станції Алькала-де-Енарес

У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої

В Іспанії приміський потяг врізався в огорожу, встановлену на станції в кінці залізничних шляхів. У результаті зіткнення понад 40 людей дістали травми.

Про це повідомили у мадридській службі з надзвичайних ситуацій у Twitter.

«У результаті нещасного випадку постраждали 45 осіб, четверо знаходяться у важкому стані, у решти – синці і забої», – йдеться в повідомленні служби.

За інформацією видання El Pais, інцидент стався на станції Алькала-де-Енарес. Причини аварії поки невстановлено. На місці працюють рятувальники та медичні служби.

Раніше повідомлялося, що залізничний пасажирський потяг Amtrak зійшов з рейок на мосту в США, в результаті чого принаймні один вагон завис над автомагістраллю 5 у окрузі Пірс, штат Вашингтон.

Згодом стало відомо, що внаслідок падіння поїзда з мосту постраждали 83 людини.