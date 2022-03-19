Кім попросив селян «збирати в мішечки» російських військових
Це міф, що мертві росіяни можуть перетворитися на добрива
Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію станом на вечір суботи, 19 березня. Очільник Миколаївщини зазначив, що окупанти продовжують хаотично обстрілювати населені пункти, і пояснив, чому в області сьогодні не оголошували повітряну тривогу.
«Не можемо оголошувати повітряну тривогу, бо «смерч» чи «ураган» летить півтори хвилини. Поки збираємося оголосити тривогу – воно вже «бахкає», – розповів він.
Кім звернув увагу мешканців області на дві проблеми.
«Перше. Є багато місць, звідки загарбники втекли, залишили обгорілі трупи у полях. Вони своїх не завжди забирають, і якщо зараз морози, і ще більш-менш, то на весну-літо це буде наша проблема», – сказав глава ОВА.
Він попросив миколаївців повідомляти, де вбиті окупанти «лежать у посадках, за змогою збирати в мішечки».
«Ми ж не звірі. Це міф, що вони на добрива перетворяться і насіння треба насипати у кишені, щоб проросло. Ні, трупна отрута буде заважати нашій посівній. Тож доведеться шукати, збирати, відправляти назад, щоб їх там за ДНК ідентифікували. Там теж є мами», – зазначив Віталій Кім.
Крім того, він нагадав, що за мародерство належить кримінальна відповідальність.
«Якщо раніше було, що десь там відбив техніку і забрав собі – це я розумію. Це трофей. Потім відремонтували і віддали військовим. Але тепер уже, в тилу, – це не трофеї, це мародерство», – сказав Кім.
Глава Миколаївської ОВА зауважив, що почастішали випадки, коли російську військову техніку розбирають на запчастини, бо «знадобиться в господарстві». Він закликав знайдену ворожу техніку за змоги ремонтувати і передавати українським військовим. Пояснив, що на металобрухт її здавати нема сенсу, бо все одно вилучать і передадуть армії.
«Воєнний металобрухт ніхто продати не зможе», – наголосив Віталій Кім.
Також він повідомив, що росіяни відступають від Миколаєва. Однак ворог продовжує хаотично обстрілювати місто.