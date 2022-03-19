Кім попросив селян «збирати в мішечки» російських військових

Очільник області попросив миколаївців повідомляти, де вбиті окупанти «лежать у посадках, за змогою збирати в мішечки»

Це міф, що мертві росіяни можуть перетворитися на добрива

Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію станом на вечір суботи, 19 березня. Очільник Миколаївщини зазначив, що окупанти продовжують хаотично обстрілювати населені пункти, і пояснив, чому в області сьогодні не оголошували повітряну тривогу.

«Не можемо оголошувати повітряну тривогу, бо «смерч» чи «ураган» летить півтори хвилини. Поки збираємося оголосити тривогу – воно вже «бахкає», – розповів він.

Кім звернув увагу мешканців області на дві проблеми.

«Перше. Є багато місць, звідки загарбники втекли, залишили обгорілі трупи у полях. Вони своїх не завжди забирають, і якщо зараз морози, і ще більш-менш, то на весну-літо це буде наша проблема», – сказав глава ОВА.

Він попросив миколаївців повідомляти, де вбиті окупанти «лежать у посадках, за змогою збирати в мішечки».

«Ми ж не звірі. Це міф, що вони на добрива перетворяться і насіння треба насипати у кишені, щоб проросло. Ні, трупна отрута буде заважати нашій посівній. Тож доведеться шукати, збирати, відправляти назад, щоб їх там за ДНК ідентифікували. Там теж є мами», – зазначив Віталій Кім.

Крім того, він нагадав, що за мародерство належить кримінальна відповідальність.

«Якщо раніше було, що десь там відбив техніку і забрав собі – це я розумію. Це трофей. Потім відремонтували і віддали військовим. Але тепер уже, в тилу, – це не трофеї, це мародерство», – сказав Кім.

Глава Миколаївської ОВА зауважив, що почастішали випадки, коли російську військову техніку розбирають на запчастини, бо «знадобиться в господарстві». Він закликав знайдену ворожу техніку за змоги ремонтувати і передавати українським військовим. Пояснив, що на металобрухт її здавати нема сенсу, бо все одно вилучать і передадуть армії.

«Воєнний металобрухт ніхто продати не зможе», – наголосив Віталій Кім.

Також він повідомив, що росіяни відступають від Миколаєва. Однак ворог продовжує хаотично обстрілювати місто.