В Ужгороді автомобіль збив літнього велосипедиста (відео)

Велосипедист 1949 року народження потрапив під колеса білої BMW

Аварію зафіксувала вулична камера відеоспостереження

31 січня в Ужгороді на перехресті вулиць Минайської та Пестеля сталася ДТП: авто збило велосипедиста.

За попередніми даними, водій білої BMW збив велосипедиста 1949 року народження.

На місці ДТП працювали правоохоронці, а сама аварія потрапила на вуличну камеру відеоспостереження.

Нагадаємо, у понеділок, 1 лютого, у місті Сміла на автошляху Черкаси-Знамянка сталася ДТП за участю міжміських автобусів.

Встановлено, що водій ІКАРУСа не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом ПАЗ, який стояв на узбіччі дороги у зв’язку з оформленням попереднього ДТП.