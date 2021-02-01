В Ужгороді автомобіль збив літнього велосипедиста (відео)
Аварію зафіксувала вулична камера відеоспостереження
31 січня в Ужгороді на перехресті вулиць Минайської та Пестеля сталася ДТП: авто збило велосипедиста.
За попередніми даними, водій білої BMW збив велосипедиста 1949 року народження.
На місці ДТП працювали правоохоронці, а сама аварія потрапила на вуличну камеру відеоспостереження.
Нагадаємо, у понеділок, 1 лютого, у місті Сміла на автошляху Черкаси-Знамянка сталася ДТП за участю міжміських автобусів.
Встановлено, що водій ІКАРУСа не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом ПАЗ, який стояв на узбіччі дороги у зв’язку з оформленням попереднього ДТП.