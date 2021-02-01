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    В Ужгороді автомобіль збив літнього велосипедиста (відео)

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    Велосипедист 1949 року народження потрапив під колеса білої BMW - В Ужгороді автомобіль збив літнього велосипедиста (відео)
    Велосипедист 1949 року народження потрапив під колеса білої BMW
    Фото: mukachevo.net

    Аварію зафіксувала вулична камера відеоспостереження

    31 січня в Ужгороді на перехресті вулиць Минайської та Пестеля сталася ДТП: авто збило велосипедиста. 

    За попередніми даними, водій білої BMW збив велосипедиста 1949 року народження.

    На місці ДТП працювали правоохоронці, а сама аварія потрапила на вуличну камеру відеоспостереження.

    Нагадаємо, у понеділок, 1 лютого, у місті Сміла на автошляху Черкаси-Знамянка сталася ДТП за участю міжміських автобусів.

    Встановлено, що водій ІКАРУСа не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом ПАЗ, який стояв на узбіччі дороги у зв’язку з оформленням попереднього ДТП.

    Теги: ДТП Закарпаття водій автомобіль Ужгород велосипед
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