  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Важкохворого з Covid-19 до реанімації несли на руках. Моторошне відео з Чернівців

    • Розсилка
    Важкохворого з Covid-19 до реанімації несли на руках. Моторошне відео з Чернівців

    Шум бетонозмішувача і дзюрчання води не могли заглушити стогін чоловіка

    Журналісти Української правди під час написання репортажу з інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні зняли на відео шокуючу ситуацію: хворого з ускладненнями від Covid-19 шість жінок несли до реанімацію на помаранчевому простирадлі на руках.

    «З-за дерев’яних дверей двоповерхової будівлі шестеро жінок виносять чоловіка на цупкій помаранчевій тканині. П’ятеро з них – працівниці лікарні, шоста – його дружина. Три кисневі подушки час від часу вислизають з рук жінок. Притримуючи лівою рукою кисневу маску, чоловік голосно стогне – від задухи. За кілька секунд його кладуть на каталку, що стоїть за три метри від дверей. Її не можуть підігнати ближче, бо біля будівлі ремонт. Шум бетонозмішувача і дзюрчанні води, якою наповнюється металева тачка, не можуть заглушити стогін чоловіка. Жінки штовхають каталку по невеликому шматку сірого щебеня, на якому чоловік підскакує, і врешті викочують на асфальт. Далі – реанімація», - йдеться в репортажі.

    Також зазначається, що чоловік, якого переносили – викладач місцевого університету, з яким працює донька-аспірантка завідувачки інфекційного відділення обласної лікарні Валентини Миндреску.
    лікарня Чернівецька область Чернівці коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies