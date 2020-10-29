Важкохворого з Covid-19 до реанімації несли на руках. Моторошне відео з Чернівців
Шум бетонозмішувача і дзюрчання води не могли заглушити стогін чоловіка
Журналісти Української правди під час написання репортажу з інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні зняли на відео шокуючу ситуацію: хворого з ускладненнями від Covid-19 шість жінок несли до реанімацію на помаранчевому простирадлі на руках.
«З-за дерев’яних дверей двоповерхової будівлі шестеро жінок виносять чоловіка на цупкій помаранчевій тканині. П’ятеро з них – працівниці лікарні, шоста – його дружина. Три кисневі подушки час від часу вислизають з рук жінок. Притримуючи лівою рукою кисневу маску, чоловік голосно стогне – від задухи. За кілька секунд його кладуть на каталку, що стоїть за три метри від дверей. Її не можуть підігнати ближче, бо біля будівлі ремонт. Шум бетонозмішувача і дзюрчанні води, якою наповнюється металева тачка, не можуть заглушити стогін чоловіка. Жінки штовхають каталку по невеликому шматку сірого щебеня, на якому чоловік підскакує, і врешті викочують на асфальт. Далі – реанімація», - йдеться в репортажі.
Також зазначається, що чоловік, якого переносили – викладач місцевого університету, з яким працює донька-аспірантка завідувачки інфекційного відділення обласної лікарні Валентини Миндреску.
Також зазначається, що чоловік, якого переносили – викладач місцевого університету, з яким працює донька-аспірантка завідувачки інфекційного відділення обласної лікарні Валентини Миндреску.