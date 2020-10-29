Важкохворого з Covid-19 до реанімації несли на руках. Моторошне відео з Чернівців



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Шум бетонозмішувача і дзюрчання води не могли заглушити стогін чоловіка

Журналісти Української правди під час написання репортажу з інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні зняли на відео шокуючу ситуацію: хворого з ускладненнями від Covid-19 шість жінок несли до реанімацію на помаранчевому простирадлі на руках.