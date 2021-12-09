Ветеран АТО малює картини про війну у стилі Пікассо (відео)

На фронт Тімур Савченко потрапив у 2014 році

Близько 40 картин у стилі попарт та кубізм написав мукачівець Тімур Савченко після повернення з російсько-української війни, пише Суспільне.

«Я проходив службу в прикордонних військах і нас відправили на посилення у районі Луганської області, – каже чоловік. – Ми, фактично, були першими разом з підрозділами Збройних сил, котрі давали відсіч ворогу».

Після повернення з війни у 2019 році художник написав «Один в полі воїн». Каже: хотів показати готовність армії станом на 2014 рік.

«Що український воїн може дати відсіч танку, граду, гарматам, будь-чому. Навіть тримаючи в руках автомат і гранату, він може йти вперед», – розповів він.

З-поміж стилів Тімур Савченко обрав попарт та кубізм.

«На стиль кубізм мене надихнув іспанський художник Пабло Пікассо, який завжди показував свою життєву позицію, навіть у часи війни. Так само я намагаюся показувати в картинах свою життєву позицію, якусь історичну тематику», – розповів чоловік.

Нагадаємо, у німецькому музеї Карла Ернста Остгауса, що розташований у місті Гаґен відкрилася виставка картин зірки бойовиків, Сильвестра Сталоне. Експозиція приурочена ювілею актора: у липні 2021 року йому виповнилося 75 років.

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