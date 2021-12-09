Помер волонтер Сергій Максимець

Сергій Максимець пішов із життя у віці 69 років

Волонтер допомагав українським військовим із початку російсько-української війни

У середу, 8 грудня, помер легендарний волонтер Сергій Максимець, якого бійці в зоні ООС прозвали «Дядя Серьожа». Сергію Максимцю було 69 років. Про це повідомляє «24 канал».

Відомо, що волонтер допомагав українським військовим з початку російсько-української війни. У 2014 році Максимець був змушений тікати з рідного Донецька, бо він потрапив до розстрільних списків окупантів, і вони збирались його арештувати.

Він возив на фронт передачі бійцям, вивозив із зони АТО поранених військових та допомагав евакуюватися цивільним.

Волонтерка Наталія Воронкова розповіла, що Сергій Максимець був одним із найдавніших її водіїв у поїздках до зони ООС та завдячує йому життям.

«Коли був Іловайськ, він їздив на той бік, вдаючи, що їде забирати речі з дому. А сам під цими речами вивозив наших військових, яких знаходив пораненими у соняшниках, або яких йому передавали місцеві жителі», – розповіла вона.

За час свого волонтерства Максимець зазнав серйозних контузій і частково втратив слух. Останніми роками він скаржився на проблеми із серцем: він переніс інфаркт, після чого знадобилися дві складні операції.

Нагадаємо, раніше під Києвом правоохоронці зі стріляниною затримали автівку відомого волонтера.