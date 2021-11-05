Львівський депутат обурив соціальні мережі малюванням портрету Путіна під час сесії (відео)
Народному обранцю вдалося досягти певної схожості
Представник фракції «Європейська солідарність» у Львівській міськраді Юрій Гринів під час сесії намалював портрет лідера РФ Володимира Путіна. Відповідний відеозапис опублікував на своїй Facebook-сторінці 24 канал.
Народний обранець створював свій шедевр прямо у сесійній залі. Він підклав під аркуш паперу відкриту на смартфоні фотографію лідера країни-агресорки й обводив контури кульковою ручкою, а потім уже додав від себе деякі деталі. Завдяки цьому депутатові вдалося досягти певної схожості.
Намальований Гринівим портрет став предметом бурхливого обговорення у мережі.
«Немає слів. Львівський депутат-художник від «ЄС» Юрій Гринів під час засідання малював портрет Путіна. Журналісти зняли на відео, як він вимальовував главу країни-агресора прямо в сесійній залі», – йдеться у підписі до відео.
«Може, хоче набити собі тату на чолі?», – пожартувала одна з користувачок соціальної мережі.
«О у людей робота, аж піт з чола стирають. Все заради держави!!!!», – зазначив інший коментатор.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.