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    Львівський депутат обурив соціальні мережі малюванням портрету Путіна під час сесії (відео)

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    Контури обличчя російського диктатора депутат креслив, підклавши під аркуш смартфон з портретом - Львівський депутат обурив соціальні мережі малюванням портрету Путіна під час сесії (відео)
    Контури обличчя російського диктатора депутат креслив, підклавши під аркуш смартфон з портретом
    фото: скріншот з відео

    Народному обранцю вдалося досягти певної схожості

    Представник фракції «Європейська солідарність» у Львівській міськраді Юрій Гринів під час сесії намалював портрет лідера РФ Володимира Путіна. Відповідний відеозапис опублікував на своїй Facebook-сторінці 24 канал.

    Народний обранець створював свій шедевр прямо у сесійній залі. Він підклав під аркуш паперу відкриту на смартфоні фотографію лідера країни-агресорки й обводив контури кульковою ручкою, а потім уже додав від себе деякі деталі. Завдяки цьому депутатові вдалося досягти певної схожості.

    Намальований Гринівим портрет став предметом бурхливого обговорення у мережі.

    «Немає слів. Львівський депутат-художник від «ЄС» Юрій Гринів під час засідання малював портрет Путіна. Журналісти зняли на відео, як він вимальовував главу країни-агресора прямо в сесійній залі», – йдеться у підписі до відео.

    «Може, хоче набити собі тату на чолі?», – пожартувала одна з користувачок соціальної мережі.

    «О у людей робота, аж піт з чола стирають. Все заради держави!!!!», – зазначив інший коментатор.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.

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    Теги: Європейська солідарність депутат Путін Львів соціальні мережі
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    Львівський депутат обурив соціальні мережі малюванням портрету Путіна під час сесії (відео)