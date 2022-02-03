«Там же слов'яни, брати»: думки жителів Запоріжжя про російську агресію (відео)

Більша частина українців дуже сподіваються на нашу армію

Не всі українці усвідомили, що ми живемо на восьмому році війни

Україну захлинуло новинами про можливість повномасштабного вторгнення Росії. У ЗМІ постійно лунають повідомлення, з посиланням на дані розвідки, про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Радіо Свобода розпитало жителів Запоріжжя, що ті робитимуть в разі наступу з боку Росії.

Як повідомляв «Главком», у Бухаресті сьогодні пройшов саміт Бухарестської дев'ятки – формату, що об'єднує країни Східного флангу НАТО. На саміт був запрошений і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Після саміту Румунія висловилася про вступ України в НАТО.

До слова, МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від Swift.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift. Крім того, Європейський регулятор просить банки підготуватися до відключення Росії від Swift.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

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