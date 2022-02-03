Не у шафі чи під ліжком. Резніков пояснив, де зберігатиметься зброя сил тероборони

Зараз відбувається перший етап – розгортання сил територіальної оборони за штатом мирного часу

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив на брифінгу, як бійцям Сил територіальної оборони надаватиметься доступ стрілецької зброї.

«Станом на сьогодні відбувається перший етап – розгортання сил територіальної оборони за штатом мирного часу. Це набір 10 тисяч професійних військових, які будуть саме військовими ЗСУ і вони будуть створювати командно-штабне українське ядро сил територіальної оборони, адже це є частина ЗСУ», – сказав він.

Міністр заявив, що це не є добровольчими дружинами чи добровольчими формуваннями органів місцевого самоврядування, наголосивши, що «це не самодіяльність».

«Далі будуть формуватися бригади та батальйони сил територіальної оборони шляхом укладання контрактів з резервістами. Ті хто буде бажати підписати такий контракт, тоді за ними буде закріплено штатну зброю та боєкомплект», – пояснив міністр.

За його словами, ця зброя буде зберігатися в спеціально підготовлених кімнатах під охороною та сигналізацією на території військової частини.

«Не вдома, не у шафі, не під ліжком. Це штатна зброя, яка буде належати резервісту. В разі необхідності якщо буде сигнал тривоги, вони повинні будуть прибути до військової частини, отримати зброю і переходити до виконання завдання», – додав Резніков.

Напередодні повідомлялося, що директори львівських шкіл вчаться стріляти (фото). Також комунальники Львова вчилися стріляти.

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Також нагадаємо, що опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

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