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    Не у шафі чи під ліжком. Резніков пояснив, де зберігатиметься зброя сил тероборони

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    Наприкінці січня Рада дозволила добровольцям Сил тероборони використовувати стрілецьку зброю - Не у шафі чи під ліжком. Резніков пояснив, де зберігатиметься зброя сил тероборони
    Наприкінці січня Рада дозволила добровольцям Сил тероборони використовувати стрілецьку зброю
    фото: Міноборони

    Зараз відбувається перший етап – розгортання сил територіальної оборони за штатом мирного часу

    Міністр оборони Олексій Резніков пояснив на брифінгу, як бійцям Сил територіальної оборони надаватиметься доступ стрілецької зброї.

    «Станом на сьогодні відбувається перший етап – розгортання сил територіальної оборони за штатом мирного часу. Це набір 10 тисяч професійних військових, які будуть саме військовими ЗСУ і вони будуть створювати командно-штабне українське ядро сил територіальної оборони, адже це є частина ЗСУ», – сказав він.

    Міністр заявив, що це не є добровольчими дружинами чи добровольчими формуваннями органів місцевого самоврядування, наголосивши, що «це не самодіяльність».

    «Далі будуть формуватися бригади та батальйони сил територіальної оборони шляхом укладання контрактів з резервістами. Ті хто буде бажати підписати такий контракт, тоді за ними буде закріплено штатну зброю та боєкомплект», – пояснив міністр.

    За його словами, ця зброя буде зберігатися в спеціально підготовлених кімнатах під охороною та сигналізацією на території військової частини.

    «Не вдома, не у шафі, не під ліжком. Це штатна зброя, яка буде належати резервісту. В разі необхідності якщо буде сигнал тривоги, вони повинні будуть прибути до військової частини, отримати зброю і переходити до виконання завдання», – додав Резніков.

    Напередодні повідомлялося, що директори львівських шкіл вчаться стріляти (фото). Також комунальники Львова вчилися стріляти.

    2 лютого брат Кличка подав заяву на вступ до тероборони Києва.

    Також нагадаємо, що опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

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    Теги: ЗСУ міністр зброя Міноборони оборонна реформа військові навчання військові
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    Не у шафі чи під ліжком. Резніков пояснив, де зберігатиметься зброя сил тероборони