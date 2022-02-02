Збройні сили підготували 25 гелікоптерів для бойових дій вночі

Україна придбала американські шоломи для пілотів гелікоптерів

У Збройних силах України підготували щонайменше 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вдень та вночі. Про це на брифінгу повідомив радник командувача Сил логістики Збройних сил України Іван Гаврилюк.

Для цього закуплено близько 70 комплектів захисних шоломів та окулярів нічного бачення іноземного виробництва.

Мова йде про захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949.

Закупівля дозволила обладнати близько 25 гелікоптерів різних типів Повітряних Сил ЗС України та Армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Прилади нічного бачення серії F4949 виготовляються американською компанією Harris та є стандартними системами для забезпечення нічних польотів у Повітряних силах США.

Прилад нічного бачення ANVIS-9 (F4949 SERIES) Фото: ownthenight.com

F4949 оснащується електронно-оптичним перетворювачем (ЕОП) третього покоління, що забезпечує високу роздільну здатність і посилення фотосигналу в ближній інфрачервоній області спектра і виняткову надійність.

2 лютого президент США Джо Байден схвалив відправку американських військових до Європи.

До відома, глава Пентагону вирушить до Європи через Україну. Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

Раніше до України прибув шостий літак з боєприпасами від США.

Також уряд Польщі надасть військову допомогу Україні.

Україна отримає від Чехії артилерійські боєприпаси та медичну допомогу.