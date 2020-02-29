Відома українська співачка зізналася, що у неї ніколи не було сексу



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Українська співачка Jerry Heil

«Якщо ти не відчуваєш з людиною майбутнього, який сенс?» - пояснила Jerry Heil свою позицію

Українська співачка Jerry Heil, яка цього року брала участь у нацвідборі на Євробачення, зізналася, що у неї ніколи не було фізичної близькості з чоловіком. Про це вона сказала в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

24-річна Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки) розповіла, що у неї жодного разу не було серйозних стосунків - востаннє вона зустрічалася з хлопцем три роки тому, але це тривало близько місяця.

«Я до сих пір не вмію приймати чоловічу увагу. Я закриваю, не можу відчути себе сексі (…) У мами з татом складні стосунки. І вона теж не вміє приймати від нього увагу. Я спостерігаю зараз: він їй каже «Я тебе люблю», а у мами реакція «Та йди ти», навіть якщо жартівливо. У мене не склалася модель того, що таке гарні стосунки. Іноді здається, що я поламана», - розповіла співачка.

За словами Яни, їй «дуже хочеться комусь подарувати тепло», але коли вона відчуває до себе симпатію, то починає віддалятися, навіть якщо ця людина їй подобалася.

«Ти підпускала до себе чоловіків фізично?» - звернулася з відвертим запитанням до співачки Єфросиніна.

У відповідь зірка зізналася, що у неї ніколи не було сексу.

«Ні. Якраз на цьому моменті, коли я розуміла, що все, ось зараз це станеться, я лякалася. І ще не було відчуття, що це та людина, з якою б хотілося. У мене завжди було якесь таке відчуття, що якщо ти не відчуваєш з людиною майбутнього, який сенс? Заради чого?» - сказала вона.

Нагадаємо, Jerry Heil стала відомою завдяки хіту «Охрана, отмєна». Також співачка брала участь в нацвідборі на Євробачення-2020.