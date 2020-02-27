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    Росію на Євробаченні представить співак із Запоріжжя

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    <span>Раніше Олександр Панайотов знявся в кліпі на підтримку Путіна</span> - Росію на Євробаченні представить співак із Запоріжжя
    Раніше Олександр Панайотов знявся в кліпі на підтримку Путіна

    Пісню, з якою Олександр Панайотов виступить на музичному конкурсі, поки не представили

    Росію на Євробаченні-2020 у Роттердамі представить 35-річний співак Олександр Панайотов, який народився в Запоріжжі. Про це повідомляє Starhit.

    Пісню, з якою артист виступить на музичному конкурсі, поки не представили. Однак відомо, що вибрати композицію для Євробачення Панайотову допоміг його продюсер Григорій Лепс.

    Музикант народився у Запоріжжі, але не раз брав участь у російських музичних проєктах: у 2003 році посів почесне друге місце в «Народному артисті» на каналі «Росія», в 2016-му дійшов до фіналу шоу «Голос» на «Первом», після якого і став підопічним продюсерського центру Григорія Лепса.

    У 2018 році Олександр Панайотов разом із російськими зірками записали гімн президенту РФ Володимиру Путіну і зняли кліп на нього. Відео під назвою «Провідна зірка» опубліковано на YouTube-каналі Putin Team.

    Як повідомляв «Главком», представляти Україну на Євробаченні буде група Go_A.

    Планується, що пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

    Проте напередодні  стало відомо, що конкурс можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса

    Запоріжжя Росія Євробачення Нідерланди артист співак
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