Військові злочини росіян. БМП розстріляв цивільний автомобіль (відео)

Чергова справа для трибуналу у Гаазі

Йде 13 день відкритої війни росії проти України

У селищі Макарів Київської області на відео потрапив черговий злочин проти людяності, який чинять російські окупанти.

Ворожа армія обстріляла цивільне авто.

На відео чітко видно, як бронетехніка відкриває вогонь і просто знищує автівку. Усі, хто в ній знаходився, навряд чи могли вижити після такого.

УВАГА! ВІДЕО НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗІ СЛАБКОЮ ПСИХІКОЮ!

Нагадаємо, окупанти оточили й заблокували Маріуполь, вони спеціально виснажують місто. У Маріуполі від зневоднення померла дитина. Про це під час брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

«У Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше від часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, – від зневоднення померла дитина, у 2022 році», – сказав Зеленський.