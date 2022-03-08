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    «Ви для нас і символ, і зміст». Арестович зворушливо привітав українок з 8 Березня

    Окремо Арестович зазначив, що&nbsp;багато жінок стоять у строю зі зброєю та допомагають у тилу - «Ви для нас і символ, і зміст». Арестович зворушливо привітав українок з 8 Березня
    Окремо Арестович зазначив, що багато жінок стоять у строю зі зброєю та допомагають у тилу

    Найкраще, що у нас є – жінки – Арестович

    Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович привітав українських жінок з 8 Березня.

    Зокрема, він підкреслив, що без них нічого б у цьому світі не було.

    «Я хочу вам від імені всіх чоловіків України, а, може, й усіх чоловіків Всесвіту сказати: найкраще, що у нас є – жінки. Ви для нас і символ, і зміст того, задля чого ми все це робимо: воюємо, протистоїмо, працюємо, творимо», – наголосив Арестович.

    Окремо він зазначив, що багато жінок стоять у строю зі зброєю та допомагають у тилу.

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    Теги: війна Олексій Арестович #stoprussia
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    «Ви для нас і символ, і зміст». Арестович зворушливо привітав українок з 8 Березня