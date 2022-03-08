«Ви для нас і символ, і зміст». Арестович зворушливо привітав українок з 8 Березня

Окремо Арестович зазначив, що багато жінок стоять у строю зі зброєю та допомагають у тилу

Найкраще, що у нас є – жінки – Арестович

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович привітав українських жінок з 8 Березня.

Зокрема, він підкреслив, що без них нічого б у цьому світі не було.

«Я хочу вам від імені всіх чоловіків України, а, може, й усіх чоловіків Всесвіту сказати: найкраще, що у нас є – жінки. Ви для нас і символ, і зміст того, задля чого ми все це робимо: воюємо, протистоїмо, працюємо, творимо», – наголосив Арестович.

Окремо він зазначив, що багато жінок стоять у строю зі зброєю та допомагають у тилу.