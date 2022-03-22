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    Події в Україні

    Полонений підполковник росармії був одягнений у білизну ЗСУ (фото)

    Окупанти намагались визволити з полону свого керівника, однак пішли вслід за російським кораблем<br /><br /> - Полонений підполковник росармії був одягнений у білизну ЗСУ (фото)
    Окупанти намагались визволити з полону свого керівника, однак пішли вслід за російським кораблем

    фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

    Закарпатський легіон захопив штабіста російської армії

    У ході боїв 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник був одягнений у спідню білизну і шкарпетки Збройних Сил України. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

    Рашист, за документами, є начальником групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії. Окупант припхався в Україну аж з Владикавказу, що у Північній Осетії.

    Полоненого окупанта звуть Кошель Олександр Олегович, 5 квітня 1982 року народження, особистий номер – Ф-905994, військове звання – підполковник.

    Одразу після взяття штабіста у полон, окупанти кинули значні сили, намагаючись його визволити. Зокрема, окупанти підняли авіацію, що завдала вогневого удару по українських штурмовиках.

    Однак ніхто з наших хлопців внаслідок ворожого вогню не постраждав, зазначили у 128 окремій бригаді. Полоненого доставили у безпечне тилове місце.

    «Під час огляду полоненого бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну і шкарпетки з позначками ЗСУ. Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси і шкарпетки ЗСУ кращі за спіднє перехваленої «другої армії світу», – підкреслили у 128 окремій бригаді.

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    Окупанти намагались визволити з полону свого керівника, однак пішли вслід за російським кораблем фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
    Окупанти намагались визволити з полону свого керівника, однак пішли вслід за російським кораблем фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

    До слова, Закарпатський легіон зазначив, що відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі – Кошель був на прямому зв'язку з командувачем 58-ї армії Росії Михайлом Зуськом. Останній до речі, родом з України – з невеличкого села Ветли Волинської області.

    Українські бійці додали, що 58-а армія Росії намагалась просунутись вглиб нашої території на Миколаївському напрямку, і півтора тижня тому була вщент розгромлена ЗС України. Після цього Зуська неформально «охрестили» найбездарнішими російським генералом.

    Нагадаємо, окупанти відпустили з полону українського журналіста Олега Батурина.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна полон Україна Facebook речі окупація #stoprussia
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    Полонений підполковник росармії був одягнений у білизну ЗСУ (фото)