Нафтовий план Росії провалюється

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

США нарощує видобуток «чорного золота»

Ринок не очікує високих цін на нафту, навіть попри заплановане запровадження нафтового ембарго ЄС. Отже, ще один план Росії провалюється.

Швейцарський інвестиційний банк UBS знизив червневий прогноз Brent на 10 дол. до 115 дол. за барель.

Причини такого оптимістичного прогнозу:

1. Випуск нафти з резервів США та країнами МЕА

За словами аналітиків JP Morgan, випуск становить 1,3 млн. барелів на добу протягом наступних шести місяців, чого достатньо, щоб компенсувати дефіцит російської нафти на 1 млн. барелів на добу.

2. Локдаун в КНР

Карантин у Шанхаї не показує жодних ознак зняття, а Гуанчжоу хоче розпочати масове тестування на віруси, – сказав старший аналітик ринку OANDA Джеффрі Галлі.

«Тепер зростають побоювання, що якщо хвиля китайського Omicron пошириться на інші міста, його політика нульового Covid-19 призведе до масових розширених блокувань, які негативно вплинуть як на промислове виробництво, так і на внутрішнє споживання»

3. Збільшення кількості нафтових та газових видобувних вишок в США

Після зустрічі нафтовидобувних компаній в Білому домі та указу президента США Джо Байдена про стягнення плати зі «сплячих» ліцензій, приватні компанії третій тиждень додають вишок, що вплине на збільшення видобутку.

Сьогодні з нафтового ринку чекаємо на такі новини:

Чим завершиться розмова Байдена з прем’єр-міністром Індії та зустріч 2+2. Важливо, чи збільшить Індія закупівлі російської нафти. Чим завершиться обговорення нафтового ембарго міністрами закордонних справ ЄС. З головних публічних опонентів такого рішення та прихильників продовження фінансування воєнної машини Путіна: Угорщина та Австрія

Джерело: блог Агії Загребельської

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