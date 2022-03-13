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    ЗСУ завадили окупантам налагодити понтонну переправу під Гостомелем (фото)

    ЗСУ стримують ворога на підступах до Києва - ЗСУ завадили окупантам налагодити понтонну переправу під Гостомелем (фото)
    ЗСУ стримують ворога на підступах до Києва
    фото з відкритих джерел

    Українським військовим вдалося знищити техніку ворога

    У Київській області неподалік Гостомеля окупанти хотіли влаштувати понтонну переправу. Однак, завдяки українським військовим їхня бронетехніка так нікуди не доїхала. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

    Також опублікували фото «обвугленої» ворожої техніки.

    «Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації», – написали українські захисники.

    Зазначимо, що ворог і далі продовжує обстрілювати населені пункти, що неподалік від столиці.

    Нагадаємо, російські загарбники 7 березня застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки. Після вбивства росіяни замінували тіло мера.

    Юрія Прилипка поховали у неділю, 6 березня.

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    Теги: окупанти ЗСУ Київщина
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    ЗСУ завадили окупантам налагодити понтонну переправу під Гостомелем (фото)