Гундяєв потрапить до санкційного списку Євросоюзу, – Порошенко

Санкції ЄС включатимуть і очільника Російської православної церкви

Європейський Союз запровадить санкції проти патріарха Московського Кирила. Про це п'ятий президент України ПетроПорошенко, який зараз перебуває на саміті Європейської народної партії, повідомив у ефірі телеканалу «Прямий».

«Сьогодні ми маємо перше рішення, і я сподіваюся, що на засіданні ЄНП буде прийнято рішення, яке буде підтримано лідерами Євросоюзу щодо застосування санкції проти Кирила (Гундяєва)», – запевнив Порошенко.

Лідер опозиційної «Європейської Солідарності» закликав запровадити санкції проти патріарха Московського Сполучені Штати. Крім того, зазначив п’ятий президент, «ми чекаємо рішення (щодо санкцій проти Кирила – ред.) вже днями від українського РНБО, української влади. І наша політична сила в парламенті донесе меседж Європейської народної партії щодо цих необхідних рішень».

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти керівника Російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Санкції торкнуться також й інших ключових діячів РПЦ.

Строк дії таких санкцій – 10 років. Це рішення повинна розглянути РНБО.

Додамо, що американське видання The Washinghton Post у своєму аналітичному матеріалі зазначило – однією із причин російсько-української війни прямо пов’язана із патріархом Московським Кирилом є релігійний конфлікт між Україною, яка створила власну помісну церкву, та РПЦ, яка не хоче втрачати вплив на громадян України.