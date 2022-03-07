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    Російські терористи утримують в заручниках понад тисячу іноземних студентів

    2046 іноземних студентів з 27 країн світу застрягли в Сумах через російські обстріли - Російські терористи утримують в заручниках понад тисячу іноземних студентів
    2046 іноземних студентів з 27 країн світу застрягли в Сумах через російські обстріли

    Російське керівництво зовсім втратило відчуття реальності – Верещук

    Російські окупанти тримають в заручниках тисячі іноземних студентів. Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    «Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію.

    Загалом 2046 іноземних студентів з 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли в Сумах через російські обстріли», – наголосила Верещук.

    За її словами, ігноруючи звернення керівників країн з проханням надати гуманітарні коридори студентам, росіяни насолоджуються приниженням цілих країн. Зокрема, мова йде про Китай, Індію та Туреччину.

    «Все це вказує, що російське керівництво зовсім втратило відчуття реальності. Це початок кінця, який буде жахливим. Для росіян.

    А ми працюємо. Якщо завтра вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву для жінок, дітей та людей похилого віку, то через цей коридор витягнемо й іноземних студентів», – резюмувала Верещук.

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    Теги: Туреччина окупанти Китай Казахстан студенти Індія Ірина Верещук Нігерія
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    Російські терористи утримують в заручниках понад тисячу іноземних студентів