Завгосп Нацполіції «на сімейні заощадження» відкрив для сина розкішний клуб відпочинку



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Сімейний бізнес на сімейні заощадження?

Син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова став власником фірми, яка 29 липня 2020 року відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.

Бізнес-проект, за словами поліцейського, фінансувався з сімейних заощаджень, однак жодних витрат на нього чиновник не задекларував.

За даними держреєстру юросіб, син нацполівця Микола Наумов вніс у статутний капітал свіжоствореної компанії-орендаря комплексу (ТОВ «Радіус 88») 2 млн грн.

Разом з тим станом на кінець 2019-го Наумов задекларував сукупних сімейних заощаджень трохи більше половини від цієї суми (1,3 млн).

І надалі декларацію про суттєві зміни в майновому стані, в якій були б відображені видатки на цей проект, не подавав. Це саме по собі може свідчити про корупційне правопорушення.

Джерело: Bihus.info