Зеленський поїде на саміт G7

Президент 27 червня візьме участь у зустрічі

Президент України Володимир Зеленський вже впродовж п’яти місяців продовжує з'являтися на різних самітах, аби закликати до підтримки та допомоги Україні увесь світ. Так, стало відомо, що вже 27 червня він візьме участь у саміті G7. Таку інформацію президент висловив під час традиційного вечірнього звернення 25 червня.

«От вже в понеділок братиму участь у саміті «Групи семи». На тижні відбудеться й саміт НАТО», – підтвердив Зеленський.

Він додав, що за половину доби по містах України було випущено 45 ракет, і було зроблено це якраз напередодні таких зустрічей. Тому все зрозуміло.

За його словами, це ще одне підтвердження нашої позиції. Підтвердження того, що санкцій проти Росії недостатньо, збройної допомоги для України треба більше.

Також очільник нашої держави наголосив, що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі.

Президент Франції Еммануель Макрон також прокоментував прийдешній саміт G7. За його словами, ключовими цілями будуть: дії в умовах війни в Україні та її наслідків; забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки; вживання заходів для вирішення кліматичних проблем.

Нагадаємо, Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки.

Тим часом Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

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