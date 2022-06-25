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    Думки вголос

    Путін позбудеться Лукашенка, як тільки той дасть наказ своїй армії перетнути кордон України

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Путін та Лукашенко, не маючи можливості перемогти Україну, руйнують її міста та вбивають людей - Путін позбудеться Лукашенка, як тільки той дасть наказ своїй армії перетнути кордон України
    Путін та Лукашенко, не маючи можливості перемогти Україну, руйнують її міста та вбивають людей

    Не маючи можливості напасти на Литву, Лукашенко і Путін хочуть покарати Україну за блокаду Білорусі та Калінінграда

    Мовою оригіналу

    1. Как только Лукашенко отдаст приказ своей прокси-армии пересечь границу Украины Путин тут же от него избавится. Поэтому Лукашенко, разрешая ракетные обстрелы Украины со своей территории, хочет сохранить свою жизнь любой ценой.

    2. Не имея реальной возможности напасть на смелую Литву (НАТО) Лукашенко и Путин пытаются наказать Украину за блокаду Беларуси и Калининграда. Ибо Путин очень боится прямой конфронтации с НАТО и США, но еще больше боится показать свою слабость в глазах путинского большинства. В своих решениях Путин больше зависит от кремлевской пропагандистской машины, чем от своих генералов.

    Точно так, как Путин, не имея возможности победить НАТО, Европу и США, в отместку напал на Украину, рассчитывая на равнодушие мира – не получилось. Теперь Путин и Лукашенко, не имея возможности победить Украину, разрушает ее города и убивает людей.

    Массовые разрушения и смерти украинцев будет выдаваться кремлевской пропагандой, как в любом фашистском государстве, за признаки военных успехов и близость победы на Украиной.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Білорусь росія окупанти США НАТО Олександр Лукашенко війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін позбудеться Лукашенка, як тільки той дасть наказ своїй армії перетнути кордон України