Лукашенко прибув до Петербурга на зустріч із Путіним

Лукашенко та Путін проводять робочу зустріч у Санкт-Петербурзі

Лукашенко після двох днів неформального спілкування з Путіним прилетів до Санкт-Петербурга в рамках офіційної робочої зустрічі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Костянтинівського палацу у Санкт-Петербурзі на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

За інформацією телеграм-каналу «Пул першого», опублікованої о 17:08, Лукашенко вже виїхав, зустріч призначена за 10 хвилин.

Перед цим він ознайомився з перебігом будівництва білоруського порту в Бронці.

Нагадаємо, вчора Олександр Лукашенко після двох днів неформального спілкування з Володимиром Путіним прилетів до Санкт-Петербурга, щоб побачитися сьогодні вже в рамках офіційної робочої зустрічі.

Нагадаємо, Арестович не виключає варіанту вступу Білорусі у війну.

Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб.

Як повідомлялося, Білорусь готує чергову провокацію: подробиці. Жителям Рівненщини дозволили збирати ягоди на території Білорусі.

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