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    Політика

    Лукашенко прибув до Петербурга на зустріч із Путіним

    Лукашенко та Путін проводять робочу зустріч у Санкт-Петербурзі - Лукашенко прибув до Петербурга на зустріч із Путіним
    Лукашенко та Путін проводять робочу зустріч у Санкт-Петербурзі
    фото з відкритих джерел

    Лукашенко після двох днів неформального спілкування з Путіним прилетів до Санкт-Петербурга в рамках офіційної робочої зустрічі

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Костянтинівського палацу у Санкт-Петербурзі на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

    За інформацією телеграм-каналу «Пул першого», опублікованої о 17:08, Лукашенко вже виїхав, зустріч призначена за 10 хвилин.

    Перед цим він ознайомився з перебігом будівництва білоруського порту в Бронці.

    Нагадаємо, вчора Олександр Лукашенко після двох днів неформального спілкування з Володимиром Путіним прилетів до Санкт-Петербурга, щоб побачитися сьогодні вже в рамках офіційної робочої зустрічі.

    Нагадаємо, Арестович не виключає варіанту вступу Білорусі у війну.

    Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб.

    Як повідомлялося, Білорусь готує чергову провокацію: подробиці. Жителям Рівненщини дозволили збирати ягоди на території Білорусі.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко прибув до Петербурга на зустріч із Путіним