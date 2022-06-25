Лукашенко прибув до Петербурга на зустріч із Путіним
Лукашенко після двох днів неформального спілкування з Путіним прилетів до Санкт-Петербурга в рамках офіційної робочої зустрічі
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Костянтинівського палацу у Санкт-Петербурзі на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
За інформацією телеграм-каналу «Пул першого», опублікованої о 17:08, Лукашенко вже виїхав, зустріч призначена за 10 хвилин.
Перед цим він ознайомився з перебігом будівництва білоруського порту в Бронці.
Нагадаємо, вчора Олександр Лукашенко після двох днів неформального спілкування з Володимиром Путіним прилетів до Санкт-Петербурга, щоб побачитися сьогодні вже в рамках офіційної робочої зустрічі.
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