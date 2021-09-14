Жириновський приїхав на з'їзд партії трійкою коней (відео)

Але коні ж не винні

Коні не перейнялися важливістю заходу і нагадили на події

Лідер ЛДПР і скандальний російський депутат Володимир Жириновський повеселив соцмережі новою епатажною витівкою. Він приїхав на з'їзд партії на трійці коней, які обгадили арену. Про це повідомляє у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

Жириновський прибув на підсумковий передвиборчий мітинг партії на ВТБ-Арені в Москві на трійці коней. Коні лякалися і кілька разів зупинялися.

«Король дурки на прізвище Жириновський залетів на передвиборчий зліт ЛПДР на трійці коней», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський політик, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував запровадити законодавчі обмеження щодо ваги для чиновників.

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