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    Жириновський хоче обмежити вагу російських чиновників

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    <p>Володимир Жириновський, який важить 95 кг: Вага чиновника&nbsp;&ndash; 100 кілограмів і не більше. А якщо 120, 150&nbsp;&ndash; що це таке взагалі?</p> - Жириновський хоче обмежити вагу російських чиновників

    Володимир Жириновський, який важить 95 кг: Вага чиновника – 100 кілограмів і не більше. А якщо 120, 150 – що це таке взагалі?

    Опальний російський політик пропонує законодавчо встановити норму щодо ваги для чиновників у 100 кілограмів

    Російський політик, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував запровадити законодавчі обмеження щодо ваги для чиновників.

    Про це він заявив в ефірі радіо «Комсомольская правда».

    Так, Жириновський закликав встановити норму за вагою у 100 кілограмів.

    «Вага чиновника – 100 кілограмів і не більше. А якщо 120, 150 – що це таке взагалі?», – сказав він.

    Скандальний російський політик заявив, що РФ змушена витрачати багато грошей на лікування людей із зайвою вагою.

    «Водночас люди, які нормально почуваються, від держави недоотримують. Я це у 2014 році сказав, майже сім років тому говорив: «Давайте встановимо 80 кілограмів», – підкреслив політик.

    Жириновський розповів, що раніше його вага становила 103 кілограми, а зараз – 95.

    На що ведучий заявив, що політик «не підпадає під свої ж межі». Жириновський натомість відповів, що «не потрібно потрапляти, а необхідно рекомендувати».

    Натомість віцеспікер Держдуми від ЛДПР Ігор Лебедєв розповів «Риа Новости», що в передвиборчій програмі партії не буде пункту про обмеження ваги чиновників. Він зазначив, що в партії не планують поширювати такі вимоги на кандидатів у депутати Держдуми.

    Лебедєв підкреслив, що «почнуть із самого Жириновського, а потім подивляться».

    Теги: Росія Володимир Жириновський політика чиновник Державна Дума
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