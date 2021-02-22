Жириновський хоче обмежити вагу російських чиновників

Володимир Жириновський, який важить 95 кг: Вага чиновника – 100 кілограмів і не більше. А якщо 120, 150 – що це таке взагалі?

Опальний російський політик пропонує законодавчо встановити норму щодо ваги для чиновників у 100 кілограмів

Російський політик, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував запровадити законодавчі обмеження щодо ваги для чиновників.

Про це він заявив в ефірі радіо «Комсомольская правда».

Так, Жириновський закликав встановити норму за вагою у 100 кілограмів.

«Вага чиновника – 100 кілограмів і не більше. А якщо 120, 150 – що це таке взагалі?», – сказав він.

Скандальний російський політик заявив, що РФ змушена витрачати багато грошей на лікування людей із зайвою вагою.

«Водночас люди, які нормально почуваються, від держави недоотримують. Я це у 2014 році сказав, майже сім років тому говорив: «Давайте встановимо 80 кілограмів», – підкреслив політик.

Жириновський розповів, що раніше його вага становила 103 кілограми, а зараз – 95.

На що ведучий заявив, що політик «не підпадає під свої ж межі». Жириновський натомість відповів, що «не потрібно потрапляти, а необхідно рекомендувати».

Натомість віцеспікер Держдуми від ЛДПР Ігор Лебедєв розповів «Риа Новости», що в передвиборчій програмі партії не буде пункту про обмеження ваги чиновників. Він зазначив, що в партії не планують поширювати такі вимоги на кандидатів у депутати Держдуми.

Лебедєв підкреслив, що «почнуть із самого Жириновського, а потім подивляться».