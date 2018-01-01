Кримінальний рекорд: у Києві жінка пограбувала два магазини менш ніж за годину

Правоохоронці затримали зловмисницю

Киянка викрала кілька пар джинсів загальною вартістю понад п’ять тисяч гривень. Проте дії зловмисниці вчасно помітили оперативники, які затримали її із речовими доказами. Розпочато кримінальне провадження. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції міста Києва, повідомляє «Главком». «Під час відпрацювання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці затримали зловмисницю

Киянка викрала кілька пар джинсів загальною вартістю понад п’ять тисяч гривень. Проте дії зловмисниці вчасно помітили оперативники, які затримали її із речовими доказами. Розпочато кримінальне провадження.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції міста Києва, повідомляє «Главком».

«Під час відпрацювання території Дніпровського району працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції помітили жінку, яка вийшла із торгового центру на проспекті Ватутіна та постійно озиралася. Увагу розшуківців привернув пакет із речами, який вона тримала у руках, тож вони вирішили його перевірити», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, у пакеті правоохоронці виявили кілька пар джинсів із цінниками, але надати чеки про сплату покупок жінка не змогла. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.

«З’ясувалося, що менш ніж за годину жінка викрала із двох магазинів одягу джинси на загальну суму понад п’ять тисяч гривень. Вилучені речі упізнали працівники крамниць, тож затриманій лишалося лише зізнатися у крадіжці. До речі, на цей час триває досудове розслідування, відкрите нашими слідчими за фактом аналогічного злочину, який вона скоїла раніше», - зазначив Олександр Кузьмін.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Відносно затриманої суд обрав міру запобіжного заходу – домашній арешт. Слідчі проводять необхідні дії, аби зібрати доказову базу та притягнути зловмисницю до кримінальної відповідальності.