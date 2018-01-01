Київські рятувальники витягли з Дніпра тіло жінки
- Сьогодні, 12:19
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На вигляд жінці близько 40-45 років
22 лютого рятувальники знайшли у річці Дніпро, біля вулиці Набережно-Хрещатицької, тіло невідомої жінки.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини.
Зазначається, що завдяки аероглістеру та водолазного спорядження рятувальники дістали тіло жінки та передали його правоохоронним органам.
Тіло загиблої лежало на поверхні води на відстані 5 м від берега. На вигляд жінці було близько 40-45 років. Наразі причини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 30 січня студентка Національного медичного університету імені Богомольця, громадянка Туркменістану Мукаддас Насирлаєва наклала на себе руки, стрибнувши з моста Патона.
Біля станції метро «Славутич» правоохоронці знайшли рюкзак загиблої студентки Мукаддас, тіло дівчини досі не знайшли.
Глава діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов розповідає, що дівчина вчинила самогубство, бо у неї закінчувалась віза в Україні, а заступниця декана, підозрюють, хотіла хабара за підпис необхідної заяви до посольства Туркменістану.
Через самогубство дівчини у медуніверситеті ім. Богомольця відсторонили від виконання обов’язків заступницю декана по роботі з іноземними студентами.