ЗСУ збили ракету над Запоріжжям
Сили протиповітряної оборони спрацювали по боєприпасу ворога
Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 17 червня знешкодила ракету ворога над Вільнянський районом Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Інформація уточнюється.
За попередньою інформацією жертв і руйнувань немає.
Нагадаємо, вранці 17 червня стало відомо, що на Запоріжжі в районі дамби стався потужний вибух.
Вибух стався поблизу дамби через річку Карачокрак у Василівці.
Напередодні на Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі.
Як відомо, 15 червня рашисти обстріляли зі «Смерчів» та «Градів» села на Запоріжжі.
Населені пункти Времівка і Темирівка потрапили під вогонь танків.