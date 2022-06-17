ЗСУ збили ракету над Запоріжжям

Ракета не долетіла до цілі

Сили протиповітряної оборони спрацювали по боєприпасу ворога

Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 17 червня знешкодила ракету ворога над Вільнянський районом Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Інформація уточнюється.

За попередньою інформацією жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, вранці 17 червня стало відомо, що на Запоріжжі в районі дамби стався потужний вибух.

Вибух стався поблизу дамби через річку Карачокрак у Василівці.

Напередодні на Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі.

Як відомо, 15 червня рашисти обстріляли зі «Смерчів» та «Градів» села на Запоріжжі.

Населені пункти Времівка і Темирівка потрапили під вогонь танків.

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