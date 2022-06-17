  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ збили ракету над Запоріжжям
рус
    Події в Україні

    ЗСУ збили ракету над Запоріжжям

    Ракета не долетіла до цілі - ЗСУ збили ракету над Запоріжжям
    Ракета не долетіла до цілі
    фото з відкритих джерел

    Сили протиповітряної оборони спрацювали по боєприпасу ворога

    Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 17 червня знешкодила ракету ворога над Вільнянський районом Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    Інформація уточнюється.

    За попередньою інформацією жертв і руйнувань немає.

    Нагадаємо, вранці 17 червня стало відомо, що на Запоріжжі в районі дамби стався потужний вибух.

    Вибух стався поблизу дамби через річку Карачокрак у Василівці.

    Напередодні на Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі.

    Як відомо, 15 червня рашисти обстріляли зі «Смерчів» та «Градів» села на Запоріжжі.

    Населені пункти Времівка і Темирівка потрапили під вогонь танків.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ збили ракету над Запоріжжям