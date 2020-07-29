Соратниця Порошенка чекає в суді «потерпілого» Зеленського



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Народна депутатка Софія Федина в суді

Депутатка хоче почути від президента, чому досі гинуть наші військові

Президента Володимира Зеленського, який не відкликав заяву проти народної депутатки Софії Федини, «з нетерпінням» будуть чекати у залі суду, як «потерпілого». Про це заявила сама депутатка з фракції «Європейська солідарність» Софія Федина.

Вона повідомила, що сьогодні їй вручили обвинувальний акт по «справі потерпілого» Зеленського.

«Насправді цей обвинувальний акт є підсумком так званого процесу слідства, після вручення обвинувального акту справа передається безпосередньо до суду. У нас з Марусею та іншими фігурантами подібних «справ» була все-таки думка, що президенту не захочеться бути попущеним до рівня потерпілого, що можливо його хтось підставив. Але наразі справа передається до суду і до цього суду має прийти потерпілий і він має заявити, чим же ж ми його так налякали, що йому було так страшно, і в чому є в наших словах загроза його життю», – зазначила Софія Федина.

Вона також наголосила, що у цій «справі» були задіяні значні державні ресурси, у той час коли «країна потребує захисту на фронті».

«Ми пам’ятаємо нещодавню справу, коли чотири дні не було нікого, щоб витягнути нашого бійця з передової, він стікав там кров’ю, чекаючи допомоги, і, на жаль, його не вдалося врятувати. В цей час, коли в державі не знайшло нікого рятувати нашого захисника, в моїй справі задіяно як мінімум 9 слідчих, 13 прокурорів. Тільки на експертизи витрачено 80 тисяч гривень, тільки на зарплати за один місяць витрачено кілька сотень тисяч гривень. Виявляється, більшої загрози існуванню держави не існує», – обурюється Федина.

«Хочу наголосити, за які слова мені інкримінується злочин – це є три фрази «А знаєш, там стріляють», «А знаєш, там розриваються гранати», «Хтось думає, що він безсмертний». Тобто оці три речі, які безпосередньо стосуються відведення військ в Золотому, після чого були захоплені і наші позиції, і загинули військовослужбовці, в результаті тих відведень створені нові мінні поля, сепари захопили наші позиції, виявляється там не стріляють, виявляється це є погроза», – зазначає Федина.

Парламентарка наголосила, що подібні справи – це крок до тотальної цензури в країні. «Це перша ластівка до тотальної цензури і тотального народження тоталітаризму у нашій державі, коли у нас є великий Зе, який боїться великого Пу і в результаті буде карати кожного, хто говорить правду про ситуацію на передовій», – вважає Федина.

«Цей процес буде повернутий нами в іншу сторону. Ми будемо судити президента Зеленського як потерпілого, ми будемо судити ДБР і Генеральну прокуратуру як тих, які зрадили Україну», – застерегла народна депутатка.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

10 березня суд відпустив Софію Федину під особисте зобов'язання.

12 травня Софії Федині не продовжили запобіжний захід у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському. За словами депутатки, суд не продовжив запобіжний захід, оскільки закінчилися терміни. «ДБР дало папір, досудове слідство завершено і достатньо доказів для обвинувального акта та передачі справи в суд», - зазначила Федина.