З'явилося відео моторошного ДТП у Києві, внаслідок якого загинув 25-річний чоловік

Момент ДТП потрапив на відео, з якого видно обставини аварії

ДТП спричинив п’яний водій вантажівки, який наїхав на двох пішоходів

В Оболонському районі Києва водій вантажівки «MAN» збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок аварії постраждав сценарист Суспільного Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

Канал dtp.kiev.ua опублікував відео моменту аварії на Бандери, на якому видно як вантажівка «МАН» збиває двох людей на пішохідному переході і зникає з місця ДТП.

@dtp.kiev.ua Видео момента ##ДТП в Киеве на Бандеры: Пьяный водитель грузовика «МАН» сбил двоих людей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП оригинальный звук - dtp.kiev.ua

Нагадаємо, внаслідок аварії постраждали двоє людей 1977 та 1996 років народження, їх госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП відрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Серед постраждалих внаслідок наїзду вантажівки опинився редактор (сценарист) Суспільного, історик та публіцист Олександр Зінченко. Зокрема, він є сценаристом документального серіалу «Колапс: Як українці зруйнували імперію зла», присвяченого 30-річчю проголошення Незалежності України.

Пізніше патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе та затримали його.