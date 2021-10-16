Підліток з рушницею із Лего викликав переполох на півдні Німеччини

Очевидці викликали поліцію, аби попередити дії підлітка зі справжньою, як їм здалося, зброєю

Затримувати зловмисника приїхали кілька патрульних нарядів

У німецькому місті Ліндау підліток з іграшковою зброєю від Lego став причиною масштабної поліцейської операції. Занепокоєний місцевий житель сприйняв його іграшку за справжню зброю, пише Reuters.

Власник ресторану у Ліндау побачив як 15-річний хлопець, одягнений у камуфляж, тримає, як йому здалося, гвинтівку та бігає вулицею міста.

Він одразу повідомив про побачене поліцейським. Правоохоронці направили на місце кілька патрульних автомобілів. До операції, щоб зупинити підлітка, залучили навіть федеральну поліцію.

Однак операція правоохоронців закінчилася дуже швидко. На місці виявилося, що «зброя» підлітка насправді є іграшкою від Lego. Наразі, за даними ЗМІ, хлопцю може загрожувати відповідальність за таку витівку.

Попри те, що Lego випускає конструктор у вигляді різного озброєння, у США ентузіасти вирішили піти далі та створити справжній пістолет, стилізований під Lego. Пістолет Block19, схожий на дитячу іграшку, розробила американська компанія-виробник зброї Culper Precision. У компанії кажуть, що розробили цей пістолет, щоб «підкреслити чисту радість спортивної стрільби». Проте данський виробник іграшок ідею не оцінив. Активісти також назвали створення такого пістолета «безвідповідальним» та «небезпечним».

Нагадаємо, у середу, 13 жовтня, у місті Конгсберг на півдні Норвегії невідомий почав стріляти з лука по людях, внаслідок чого загинули п’ятеро людей – чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років. Двоє співробітників поліції дістали поранення.

Нагадаємо, раніше у Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19-річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі.