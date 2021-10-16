На Одещині невідомі винесли два сейфи з відділень Нової пошти

Від дій злодіїв постраждало відділення №117 в Одесі і відділення в Ізмаїльському районі

В Одесі і Одеській області було скоєно дві крадіжки сейфів з відділень Нової пошти. Про це повідомляє Думська з посиланням на поліцію.

Зазначено, що інциденти сталися в ніч на п'ятницю. В Одесі від дій невідомих злодіїв постраждало відділення №117 на вулиці Івана і Юрія Лип.

«Зловмисники пошкодили навісний замок вхідних дверей, проникли в приміщення і винесли металевий сейф, який, правда, був порожній», – йдеться в повідомленні.

Схожий злочин було скоєно в селі Кислиця Ізмаїльського району. Тільки в цьому сейфі була велика сума грошей.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження у статті про крадіжку (ст.185 КК України).

Нагадаємо, раніше про зміну тарифів оголосила «Нова пошта». Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща та Велика Британія.

Детальніше про нові тарифи «Нової пошти» – за посиланням.

Нагадаємо, «Нова пошта» зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines.

Раніше повідомлялося, що у «Нової пошти» хочуть відібрати популярну функцію.

Як відомо, з 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень. Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.