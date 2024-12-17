Головна Вінниця
search button user button menu button

На Вінниччині викрили двох торговців амфетаміну

Євгенія Падусенко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині викрили двох торговців амфетаміну
Правоохоронці проводять слідчі дії
фото ГУНП Вінниччини

Підозрюваним у наркоторгівлі загрожує термін до 10 років з конфіскацією майна   

Двоє місцевих жителів 31 та 34 років мали постійних клієнтів на території Іллінців та сусідніх сіл. Психотропи передавали особисто при зустрічі. Про це повідомляє управління Національної поліції у Вінницькій області.

Під час проведення обшуків, вдома у підозрюваних слідчі вилучили розфасований амфетамін, електроні ваги, банківські картки, мобільні телефони, зіп-пакети, прекурсори, обладнання для виготовлення психотропів та набої.

На Вінниччині викрили двох торговців амфетаміну фото 1

«При затриманні один із фігурантів намагався знищити психотропи. За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління повідомили затриманим про підозру у вчиненні наркозлочинів», – повідомили у поліції.

За словами начальника відділу слідчого управління Вадима Коваля, старшому підозрювану інкримінують – ч. 1 та ч. 2 ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). А молодшому, який раніше вже притягувався до відповідальності за виготовлення амфетаміну, – ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, остаточна правова кваліфікація їх дій буде надана після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Джерело
Теги: злочин перевезення кримінал наркотики виготовлення Вінниччина розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від сьогоднішнього дня продаж кратому в кафе заборонено
Україна заборонила продаж кратому
19 листопада, 19:15
Мінімум десять дітей постраждало унаслідок ДТП
Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів
19 листопада, 11:11
За даними Офісу генпрокурора, під час Революції Гідності було вчинено понад 4 тис. злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 тис. людей
Справи Майдану: скільки підозрюваних звільнені від відповідальності
21 листопада, 14:27
Ігор Клименко зауважив, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу
День пам'яті жертв Голодомору: МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ
23 листопада, 14:46
Про подальшу долю птахів у повідомленні не йдеться
Перевозив сотню поштових голубів. Поліція Німеччини зупинила на автостраді поляка
27 листопада, 14:26
Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи
У Греції комуністи напали на акцію з ушанування пам’яті жертв Голодомору: Україна вимагає розслідування
23 листопада, 23:13
Кемі Дей очолює міську раду Единбурга з травня 2022 року
Натякав на секс у переписках. Українські біженки звинувачують топчиновника Шотландії у домаганнях
9 грудня, 14:03
Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46
«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Дніпра до Харкова
10 грудня, 03:39
Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
15 грудня, 11:02

Вінниця

На Вінниччині викрили двох торговців амфетаміну
На Вінниччині викрили двох торговців амфетаміну
На Вінниччині вже працюють експертні команди замість МСЕК
На Вінниччині вже працюють експертні команди замість МСЕК
У Вінниці малолітня дитина випала з вікна шостого поверху
У Вінниці малолітня дитина випала з вікна шостого поверху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
67K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
8962
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну
6885
Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua