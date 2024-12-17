На Вінниччині викрили двох торговців амфетаміну

Підозрюваним у наркоторгівлі загрожує термін до 10 років з конфіскацією майна

Двоє місцевих жителів 31 та 34 років мали постійних клієнтів на території Іллінців та сусідніх сіл. Психотропи передавали особисто при зустрічі. Про це повідомляє управління Національної поліції у Вінницькій області.

Під час проведення обшуків, вдома у підозрюваних слідчі вилучили розфасований амфетамін, електроні ваги, банківські картки, мобільні телефони, зіп-пакети, прекурсори, обладнання для виготовлення психотропів та набої.

«При затриманні один із фігурантів намагався знищити психотропи. За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління повідомили затриманим про підозру у вчиненні наркозлочинів», – повідомили у поліції.

За словами начальника відділу слідчого управління Вадима Коваля, старшому підозрювану інкримінують – ч. 1 та ч. 2 ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). А молодшому, який раніше вже притягувався до відповідальності за виготовлення амфетаміну, – ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, остаточна правова кваліфікація їх дій буде надана після проведення всіх необхідних слідчих дій.