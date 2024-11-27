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Перевозив сотню поштових голубів. Поліція Німеччини зупинила на автостраді поляка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Про подальшу долю птахів у повідомленні не йдеться
фото з відкритих джерел

У п'яти дерев'яних контейнерах перебували 103 поштових голуби

Німецькі поліцейські зупинили 42-річного поляка, який перевозив на автомобілі Volkswagen Passat понад 100 поштових голубів. Про це повідомляє RMF 24.

Інцидент стався на автостраді А1 на півночі Німеччини, між Гамбургом і Любеком. Поліцейські звернули увагу на універсал Volkswagen Passat, в якому вони помітили неналежно закріплені коробки.

Під час перевірки з'ясувалося, що в п'яти дерев'яних контейнерах перебували 103 поштових голуби. За кермом авто перебував 42-річний поляк, який пояснив правоохоронцям, що купив птахів незадовго до цього і повертався з ними додому.

Однак правоохоронці не дозволили чоловіку продовжити рух, оскільки виявили, що спосіб перевезення голубів порушує законодавство про захист тварин. Про подальшу долю птахів у повідомленні не йдеться. 

Нагадаємо, в австралійському заповіднику Marineland Melanesia Crocodile Habitat помер Кассіус – найбільший у світі крокодил, який проживав у неволі. Його довжина сягала 5,48 метра, а вага перевищувала одну тонну. Про це повідомляє Reuters.

Також у Будапешті, столиці Угорщини, 37-річний ірландець убив 31-річну туристку зі США та намагався позбутися її тіла, залишивши його в лісі, щоб дикі тварини знищили сліди злочину. Про це повідомляє CBS News.

Злочин стався 5 листопада, коли американку Маккензі Міхальскі востаннє бачили в нічному клубі в центрі міста. Після її зникнення поліція розпочала розслідування, переглянувши записи з камер спостереження. На відео жінкабула зафіксована разом із чоловіком, якого пізніше ідентифікували як підозрюваного. Його затримали увечері 7 листопада.

До слова, за три дні в національному парку в центральній Індії померло десять слонів, що викликало тривогу серед захисників природи.

Тварини, частина стада з 13 слонів, загинули 29-31 жовтня в національному парку Бандхавгарх в штаті Мадг’я-Прадеш. У попередньому токсикологічному звіті йдеться, що слони могли померти від того, що з’їли просо, заражене грибком.

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Теги: перевезення поліція тварини Європа

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