Перевозив сотню поштових голубів. Поліція Німеччини зупинила на автостраді поляка

Про подальшу долю птахів у повідомленні не йдеться

У п'яти дерев'яних контейнерах перебували 103 поштових голуби

Німецькі поліцейські зупинили 42-річного поляка, який перевозив на автомобілі Volkswagen Passat понад 100 поштових голубів. Про це повідомляє RMF 24.

Інцидент стався на автостраді А1 на півночі Німеччини, між Гамбургом і Любеком. Поліцейські звернули увагу на універсал Volkswagen Passat, в якому вони помітили неналежно закріплені коробки.

Під час перевірки з'ясувалося, що в п'яти дерев'яних контейнерах перебували 103 поштових голуби. За кермом авто перебував 42-річний поляк, який пояснив правоохоронцям, що купив птахів незадовго до цього і повертався з ними додому.

Однак правоохоронці не дозволили чоловіку продовжити рух, оскільки виявили, що спосіб перевезення голубів порушує законодавство про захист тварин. Про подальшу долю птахів у повідомленні не йдеться.

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