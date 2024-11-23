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У Греції комуністи напали на акцію з ушанування пам’яті жертв Голодомору: Україна вимагає розслідування

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Греції комуністи напали на акцію з ушанування пам’яті жертв Голодомору: Україна вимагає розслідування
Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи
фото: Ігор Посоленик

Посольство України закликало Грецію забезпечити належне розслідування інциденту

У Греції невідомі напали на акцію пам'яті жертв Голодомору.  Про це заявив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик.

Як стало відомо, у велика група агресивно налаштованих осіб з комуністичною символікою зривала їхній захід до Дня пам’яті жертв Голодомору.

Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи.

«У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій», – розповів Ігор Посоленик.

За його словами, нападники перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. Від насильницьких дій постраждав дипломат посольства.

На інцидент уже відреагувало Посольство України в Грецькій Республіці. Воно висловило протест щодо агресивних дій та провокацій відносно учасників акції української громади, зазначивши, що нападниками були члени Комуністичної партії Греції.

«Посольство найрішучіше засуджує ганебний зрив пам’ятного заходу, який має глибоку історичну та емоційну значущість для українського народу. Ця провокація, кульмінацією якої стали фізичні напади – включно з нападом на українського дипломата, який отримав тілесні ушкодження – є абсолютно неприйнятним і становить кричуще порушення міжнародних норм, що захищають дипломатичний персонал», – йдеться у заяві.

Посольство закликало Грецію забезпечити належне розслідування інциденту.

«Важливо убезпечити право окремих осіб і громад вшановувати історичні трагедії, не побоюючись залякування чи насильства. Віримо, що відповідні грецькі органи зроблять усе необхідне, щоб відреагувати на цей серйозний інцидент і запобігти подібним провокаціям у майбутньому», – наголосили у посольстві.

Нагадаємо, щороку в четверту суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки пам’яті, щоб вшанувати мільйони жертв Голодомору 1932-1933 років та інших періодів голоду (1921-1923 і 1946-1947 років), які влаштовувала радянська тоталітарна влада проти нашого народу. Загальнонаціональна хвилина мовчання традиційно відбувається о 16:00. Також у цей час люди кладуть на підвіконня свічку чи лампадку. Це світло символізує скорботу за жертвами голодоморів, а також незламності у час повномасштабної війни в Україні.

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Теги: МЗС провокація священник влада Голодомор 1932-1933 років Україна розслідування посольство українці протест партії хвилина мовчання

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