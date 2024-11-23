У Греції комуністи напали на акцію з ушанування пам’яті жертв Голодомору: Україна вимагає розслідування

Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи

Посольство України закликало Грецію забезпечити належне розслідування інциденту

У Греції невідомі напали на акцію пам'яті жертв Голодомору. Про це заявив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик.

Як стало відомо, у велика група агресивно налаштованих осіб з комуністичною символікою зривала їхній захід до Дня пам’яті жертв Голодомору.

Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи.

«У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій», – розповів Ігор Посоленик.

За його словами, нападники перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. Від насильницьких дій постраждав дипломат посольства.

На інцидент уже відреагувало Посольство України в Грецькій Республіці. Воно висловило протест щодо агресивних дій та провокацій відносно учасників акції української громади, зазначивши, що нападниками були члени Комуністичної партії Греції.

У Греції невідомі напали на учасників акції пам'яті жертв голодоморів в Україні pic.twitter.com/8V8I2b9oB0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 23, 2024

«Посольство найрішучіше засуджує ганебний зрив пам’ятного заходу, який має глибоку історичну та емоційну значущість для українського народу. Ця провокація, кульмінацією якої стали фізичні напади – включно з нападом на українського дипломата, який отримав тілесні ушкодження – є абсолютно неприйнятним і становить кричуще порушення міжнародних норм, що захищають дипломатичний персонал», – йдеться у заяві.

Посольство закликало Грецію забезпечити належне розслідування інциденту.

«Важливо убезпечити право окремих осіб і громад вшановувати історичні трагедії, не побоюючись залякування чи насильства. Віримо, що відповідні грецькі органи зроблять усе необхідне, щоб відреагувати на цей серйозний інцидент і запобігти подібним провокаціям у майбутньому», – наголосили у посольстві.

Нагадаємо, щороку в четверту суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки пам’яті, щоб вшанувати мільйони жертв Голодомору 1932-1933 років та інших періодів голоду (1921-1923 і 1946-1947 років), які влаштовувала радянська тоталітарна влада проти нашого народу. Загальнонаціональна хвилина мовчання традиційно відбувається о 16:00. Також у цей час люди кладуть на підвіконня свічку чи лампадку. Це світло символізує скорботу за жертвами голодоморів, а також незламності у час повномасштабної війни в Україні.