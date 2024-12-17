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На Вінниччині вже працюють експертні команди замість МСЕК

Євгенія Падусенко
glavcom.ua
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На Вінниччині вже працюють експертні команди замість МСЕК
Фахівці ЕКОПФО запрацювали у лікарнях на Вінниччині
фото з відкритих джерел

Наразі в області запущено 32 нові медичні структури, в яких працюватимуть експертні команди

Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) замінять розформовані центри медико-соціальної експертизи (МСЕК), які довелося ліквідувати після численних скандалів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Протягом грудня справи, що мали бути розглянутими наприкінці цього року й у 2025 році, передаються від МСЕК до закладів з експертними командами, де їх поділять за профілем: загальний, кардіоневрологічний, хірургічний, травматологічний, онкологічний, гематологічний, офтальмологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний.

Наразі вже сформовано перелік лікарень, які діють на Вінниччині: 

  • Хмільницька центральна лікарня – загальна; загально-хірургічна; кардіоневрологічна; травматологічна; хірургічна;
  • Бершадська окружна лікарня – загально-хірургічна;
    Вінницька міська лікарня №1 – загально-хірургічна;
  • Гайсинська районна центральна лікарня – загально-хірургічна;
  • Могилів-Подільська окружна лікарня - загально-хірургічна;
  • Тульчинська районна лікарня – загально-хірургічна; травматологічна;
  • Козятинська центральна лікарня – загально-хірургічна;
  • Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний серцево-судинної патології Вінницької міської ради – кардіоневрологічна;
  • Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка - психіатрична;
  • Жмеринська центральна районна лікарня – травматологічна;
  • Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр – фтизіатрична.

Заклади відбирались, зокрема, за критерієм наближеності – так, щоб бути якомога ближчими до людей в усіх регіонах. Для відбору було складено чеклист забезпечення закладів, розрахунок потреб в експертних командах залежно від кількості справ МСЕК у черзі, вимоги до формування експертних команд та шаблони для формування команд.

У МОЗ також повідомили, що лікарі експертних команд працюватимуть у новій електронній системі. Цього тижня її вже почали тестувати з пілотними закладами, так щоб 1 січня вона працювала в усіх лікарнях.

Нагадаємо, на заміну МСЕК створено 1348 експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Знайти найближчу експертну команду можна за посиланням. 

Джерело
Теги: Міністерство охорони здоров'я Вінниця лікарня МСЕК

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