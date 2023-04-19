У Вінниці малолітня дитина випала з вікна шостого поверху

Причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями

Двоє дітей зачинилися в квартирі зсередини

Сьогодні у Вінниці з вікна квартири на шостому поверсі випала дитина. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«До оперативно-рятувальної служби о 15:09 зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком двох та трьох років, зачинилися у квартирі зсередини», – йдеться в повідомленні.

На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги.

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Іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти.

Причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями.

Нагадаємо, у березні в Одесі пара випала з 14-го поверху житлового будинку.