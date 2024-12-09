Натякав на секс у переписках. Українські біженки звинувачують топчиновника Шотландії у домаганнях

Політик вже відсторонений від посади. Почалося розслідування

50-річного Кеммі Дея, мера Единбурга, що у Шотландії, українські біженки звинувачують у домаганнях та натяках на сексуальну близькість. Він нібито намагався призначити їм побачення і робив компліменти з приводу їхньої зовнішності. Про це повідомляє Daily Record.

Так, одна громадянка України, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, розповіла, як її засипали повідомленнями від 50-річного Дея, коли вона прибула до Единбурга. У повідомленнях, які вона показала, Дей ставить запитання сексуального характеру, надсилає емодзі з сердечками і поцілунками, а також неодноразово запитує її, чи хоче вона «зустрітися за келихом вина».

Більшість із повідомлень залишилися без відповіді з боку жінок. Дей також зв'язався з ними через додаток для знайомств, де повідомлення були більш відвертими з точки зору сексу.

Українки зазначили, що коли прибули до Шотландії, то намагалися знайти друзів у новій країні.

«Після травми війни я почувалася самотньою і чужою в новій країні. Коли Кеммі Дей вперше написав мені в кількох соціальних мережах, я була здивована, що людина такого високого становища цікавиться мною, а потім він кілька разів відвідував проукраїнські заходи. Він знайшов мене і підписався на мене в соціальних мережах, почав активно лайкати мої історії, надсилати емодзі з поцілунками. Одного разу він знайшов мене на сайті знайомств», – зізналася одна з біженок.

Кеммі Дей на проукраїнському мітингу фото: Edinburgh Live

Українки заявили, що вважають, що їм слід бути «ввічливими», але намагаються триматися подалі від сексуальних тем. Вони сказали: «Щоразу, коли він писав мені в застосунку для знайомств, я відчувала тиск, боялася сказати «ні» або зробити щось не так. Я намагалася ігнорувати всі його натяки на секс або зустрічі, тому що боялася його впливу, і просто намагалася бути ввічливою, щоб уникнути будь-якого конфлікту».

Ще одна українка, яка вже виїхала з Шотландії, підтвердила, що Кеммі Дей писав і їй. Причому робив це і через соцмережі, і через сайти знайомств.

«Він почав стежити за мною, потім надсилав купу емодзі та реакцій на пости і просив про зустріч. Це було занадто, і я не знала, як сказати, що не хочу, щоб він робив це. Незабаром після цього я поїхала з Великої Британії в іншу країну і змогла забути про це. Я не знала, що він також зв'язувався з іншими людьми. Це трохи дивно для керівника ради робити це», – зазначила українка.

Нещодавно Дей вже був відсторонений шотландськими лейбористами і тепер перебуває в центрі поліцейського розслідування. Його сторінки в соцмережах видалено.

Детективи розслідують поведінку лідера міської ради за останні 18 місяців. Вони опитали низку колег-радників і старших посадових осіб, включно з тими, хто висловлював побоювання. Дей не відповів, коли з ним зв'язалися для коментарів, але раніше він сказав, що з ним не зв'язувалася поліція, і він гадки не має, у чому полягає їхнє розслідування.

Представник Лейбористської партії заявив: «Лейбористська партія серйозно ставиться до всіх скарг. Вони повністю розслідуються відповідно до наших правил і процедур, і вживаються всі відповідні заходи». Нагадаємо, представником саме цієї партії є нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нагадаємо, відомого актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені ставні» (Les Volets Verts) у 2021 році. У лютому 2024 року декоратор і помічник режисера звинуватили Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. За словами очевидців, Депардьє цілував жінок на знімальному майданчику і хапав їх за груди, а також взагалі поводився безладно, але тільки з тими жінками, які були в його підпорядкуванні.

Також звільненні співробітники SpaceX подали позов до суду штату Каліфорнія проти гендиректора компанії Ілона Маска за систематичні приниження жінок та представників ЛГБТ-спільноти й створення ворожої атмосфери.