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Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників
фото: Нацполіція

Зіткнулись три транспортні засоби: автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter

Поблизу Львова сталася масштабна дорожньо-транспорта пригода. Семеро осіб загинули та троє травмовані. Про це повідомляє пресслудба Нацполіції області.

Трагедія сталася сьогодні о 5:30 на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» неподалік села Чижиків. Зіткнулись три транспортні засоби: автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей – пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова – встановлюються діагнози.

Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото) фото 1
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото) фото 2
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото) фото 3
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото) фото 4

Розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася смертельна ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.

А у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.

Також в Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей, зокрема 10-річна дитина. 

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Теги: ДТП дороги Львів вантажівки водій автомобіль розслідування Mercedes

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