Смерть працівника Адміністрації президента: поліція ще не відкрила справу



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Тіло виявлено біля паркана будівництва, під сухостоєм, прямо навпроти входу до церкви Фото: Інформатор

Поліція ще не вирішила, як кваліфікувати справу щодо смерті чоловіка

Поліція Києва ще не відкривала кримінального провадження за фактом загибелі працівника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, тіло якого вранці 14 березня знайшли у Шевченківському районі.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

«Ні (ще не відкрили справу. – Ред.), тому що поки не розуміємо, як його (цей інцидент. — Ред.) кваліфікувати», - сказала вона.

Водночас на сайті поліції Києва зазначається, що матеріали щодо цього випадку зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї події.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 березня в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви.

Особа чоловіка встановлена. Як повідомили у Шевченківському управлінні поліції Головного управління Нацполіції у Києві, це головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.

ЗМІ повідомили, що правоохоронці вже затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.