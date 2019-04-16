У Вінниці посилили роботу щодо виявлення забруднення водних об’єктів



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Про екологічну ситуацію у місті та заходи спрямовані на її покращення

З 15 квітня у Вінниці розпочинає працювати робоча група, яка проводитиме перевірки водних об’єктів та прибережно-захисних смуг міста щодо їх забруднення. Вона працюватиме по 8 листопада. На людей, які викидають сміття у річки або вивели каналізаційні труби у водні об’єкти, чекатиме штраф від 340 до 1360 грн та вимога ліквідувати порушення.

Щороку у місті проводиться робота щодо зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Часто самі мешканці завдають значної школи природі спалюючи листя, створюючи сміттєзвалища та викидаючи непотріб у ставки і річки. Минулого року Муніципальна служба правопорядку склала 74 протоколи на порушників.

«До складу робочої групи, яка працюватиме майже до кінця осені, входять працівники Муніципальної служби правопорядку, представники департаменту комунального господарства та благоустрою, голови квартальних комітетів, Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, Вінницьке регіональне управління водного господарства. На жаль, деякі вінничани захаращують відходами та сміттям прибережні території та водні об’єкти. Забруднюють річки, виводячи в них каналізаційні стоки з приватних будинків. Влаштовують на прибережних зонах гноярки та сміттєзвалища, які також є джерелами забруднень. Як наслідок, якість води погіршується, що негативно впливає на здоров’я вінничан. Тому ми посилюємо свою роботу в цьому напрямку.», – розповів начальник Муніципальної служби правопорядку Вінницької міської ради Віталій Чигур.

Вінничани, які стали свідками забруднення водних об’єктів, можуть повідомити про це Муніципальній службі правопорядку за тел. ‎+38(050)-747-65-63, або надіслати фотографію і коментарі через Viber, Facebook, WhatsApp.