В Одесі ветеранам війни, сім'ям загиблих воїнів надається допомога з бюджету міста



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401 ветерану війни, членам сімей загиблих воїнів на території інших держав і під час військових дій на території України призначена грошова допомога з бюджету Одеси

11 квітня 2019 року відбулося третє засідання робочої групи з надання допомоги ветеранам війни та сім'ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі.

На підставі рішення робочої групи 401 громадянин отримає фінансову підтримку з бюджету міста, з них:

щомісячну грошову допомогу по 3000 грн. зможуть отримувати 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни на території інших держав у разі, якщо інвалідність пов'язана з пораненням, контузією чи каліцтвом під час участі в бойових діях;

щомісячну грошову допомогу по 2000 грн. зможуть отримувати 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни на території інших держав, якщо інвалідність настала внаслідок захворювання;

щомісячну грошову допомогу по 2000 грн. зможе отримувати 1 член сім'ї загиблих (померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни) на території інших держав;

одноразову грошову допомогу (на вирішення соціально-побутових проблем) отримають 273 ветерани війни на території інших держав;

одноразову грошову допомогу (на вирішення соціально-побутових проблем) по 2000 грн. отримає 15 членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на території інших держав;

щомісячну грошову допомогу по 3000 грн. зможуть отримувати 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в разі, якщо інвалідність пов'язана з пораненням, контузією чи каліцтвом під час участі в бойових діях;

щомісячну грошову допомогу по 2000 грн. зможуть отримувати 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, якщо інвалідність настала внаслідок захворювання;

щомісячну грошову допомогу по 3000 грн. зможуть отримувати 3 члени сім'ї загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і члени сімей військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України;

одноразову грошову допомогу (на вирішення соціально-побутових проблем) по 4000 грн. отримають 80 соціально незахищених ветеранів війни, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Адресна грошова допомога ветеранам війни та сім'ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України надається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 рр.